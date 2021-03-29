Okullar yeniden kapacak mı? Okulların kapanış tarihi 2021

Öğrenci ve veliler, vaka sayılarındaki artışın ardından Kabine Kurulu toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Okullar yeniden kapanacak mı sorusu, merak edilenler arasında yer alıyor.

Türkiye'de normalleşme kararlarının ardından okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı.

Sınav tarihlerinin salgının seyrine göre düzenlenerek ertelenmesinin ardından gözler Kabine Kurulu'ndan çıkacak kararlara çevrildi.

Vakalardaki artışın dikkat çekmesiyle birlikte akıllarda okullar yeniden kapacak mı sorusu yer alıyor.

Risk haritasının güncellenmesiyle birlikte yeni kararlar toplantıdan sonra açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların kapanış tarihine dair bilgileri de duyurmuştu.

Peki, okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte detaylar..,

OKULLAR YENİDEN KAPANACAK MI? OKULLARIN KAPANIŞ TARİHİ 2021

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "Salgın bitse de uzaktan eğitim artık kalıcı olacak. EBA altyapımızı güçlendirdik. Hibrit modelini uygulamaya ilişkin ciddi bir deneyimimiz oldu. Bundan sonraki süreçte hangi derslerin yüz yüze hangi derslerin uzaktan yapılabileceğine ilişkin çalışmalardan sonra yeni yol haritası belirleyeceğiz. Birçok okulumuzun buna ilişkin altyapısı uygun" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Selçuk, okulların kapanması konusunda, 2 Temmuz'a kadar öğrencileri okullarda tutma niyetleri olduğunu belirtirken ara tatil olmayacağının da altını çizdi.

Okulların tekrar kapanmasıyla ilgili şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Bugün yapılan Kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitim ile ilgili adımlar illerdeki risk durumuna göre atılacak.