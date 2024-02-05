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Okullarda 2. dönem başlıyor: Ders zili bugün çalacak

Okullarda 2. dönem başlıyor: Ders zili bugün çalacak Yarıyıl tatili bugün itibariyle geride kaldı. 20 milyon öğrenci için 2. dönem başlıyor. Ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla dolu bir ikinci dönem olacak. YKS başvuruları ise 26 Şubat'a kadar sürecek.