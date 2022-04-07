Haberler

Gündem Haberleri

Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.