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    Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili yarın çalacak

    Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.
    • AA
    • 07.04.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 14:20
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    Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili yarın çalacak

    Milli Eğitim Bakanlığı'nca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.

    Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

    İKİNCİ ARA TATİL ÖNCESİ SON GÜN YARIN

    Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine yarın girecek.

    2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

    17 HAZİRAN'DA BİTECEK

    İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

    Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili yarın çalacak #1


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