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Okullarda ilk ara tatil başladı

Okullarda ilk ara tatil başladı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini yapacak.