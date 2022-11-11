Okullarda ilk ara tatil başlıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 14-18 Kasım'da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak

Okullar bugünden itibaren ara tatile giriyor.

12 Eylül'de başlayan yeni eğitim yılı ile birlikte yaklaşık 19 milyon öğrenci yoğun bir dönemden geçti.

9 günlük ara tatil

11 Kasım cuma günü ders bitiminde eğitime 1 haftalık ara verilecek.

Ders zili hafta sonunun ardından 21 Kasım pazartesi günü yeniden çalacak.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) açıkladığı iş takvimine göre okullarda ara tatil toplam 9 gün sürecek.

Yeni eğitim konuları da olacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmenler ara tatillerde mesleki eğitim programlarına Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden katılacak.

Öğretmenlerin daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi tamamlamaları yeterli olacak. Mesleki çalışma programlarında yeni eğitim konuları yer alacak.

Geçmişten bu yana yayınlanmış 77 eğitim başlığı da sistemde erişime açılacak.

ÖBA uygulaması devam edecek

MEB yayınlarından çıkarılan kitaplardan oluşan özel e-kütüphaneye de ÖBA üzerinden ulaşılabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek vermek üzere oluşturulan Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) uygulamasına 2022-2023 eğitim öğretim yılının tüm ara tatillerinde de devam edileceğini söyledi.

160 milyon yardımcı kaynak ücretsiz dağıtıldı

Öğrenci/Öğretmen Destek Sistemi'nin devreye konulduğunu, matematik eğitim dijital platformunun geliştirildiğini dile getiren Özer, "2022 yılının sonuna kadar Türkçe ve Yabancı Dil ile ilgili dijital platformları, tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başlangıcında 160 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ücretsiz dağıtımının sağlandığını söyledi.

4 farklı yaz okulu açıldı

Özer, koronavirüs salgını dolayısıyla öğrencilerin yaşadığı akademik ve sosyal beceri kayıplarını telafi etmek için 4 farklı yaz okulu açarak yaklaşık 1 milyon öğrencinin bu imkandan faydalanmasını sağladıklarını belirtti.

Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak artık yaz dönemini beklemeden ara tatillerde de bu yaz kursu kapsamını genişleterek öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Öğrenciler için tatil önerileri

Çocuk gelişim uzmanları, tatilde çocukların adaptasyonlarının bozulmamaları için ebeveynlere önerilerde bulunuyor.

Bu kapsamda çocukların zihinlerini dinlendirmeleri adına ders ve ödev odaklı olmadan bir tatil geçirmeleri öneriliyor.

Öte yandan ailecek açık hava etkinlikleri tavsiye edilirken aynı zamanda rutinlerinin bozulmamaları için uyku ve beslenme alışkanlıklarının bu süreçte de düzenli olması gerektiği belirtiliyor.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi