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Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 11-15 Kasım'da 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatilini yapacak.