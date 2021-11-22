7 günlük ara tatil sonrası İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.

1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda 15 Kasım'da başlayan 7 günlük ara tatil bugün itibarıyla sona erdi.

Kasım arasında ara tatilde okul stresi ve yorgunluğunu atan öğrenciler bugün ders başı yapıyor.

Okulların açılmasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu da başladı.

HEM ÖĞRENCİLER HEM SÜRÜCÜLER YOLLARA DÖKÜLDÜ

Özellikle İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başlarken hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden araç sürücüleri, yollara döküldü.

Özellikle E-5 karayolu ve TEM Otoyolu'nda etkili olan trafik yoğunluğu, E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinden görüntülendi.

Saat 08.00 itibarıyla haritada yoğunluk yüzde 60'lara dayandı.

Okullarda ilk ara tatilin bitmesiyle trafik yoğunluğu arttı VİDEO





































