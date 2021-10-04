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    Okullarda PCR testi uygulaması başladı

    Milli Eğitim Bakanlığı, PCR uygulaması yapılacak 10 pilot il belirledi. Okullarda PCR testi uygulaması, velilerin onayı alınarak yapılacak. Uygulamanın Türkiye geneline yayılması bekleniyor.
    • AA
    • 04.10.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 12:38
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    Okullarda PCR testi uygulaması başladı

    Okullar 6 Eylül’de açıldı, koronavirüs vakaları da tırmanışa geçti.

    Hem Sağlık Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı, virüsün seyrinin tespiti için PCR testi uygulamasının başlayacağını duyurdu.

    VELİLER TEPKİ GÖSTERİNCE ERTELENDİ

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğrencilere rastgele PCR testi uygulanacağını ifade etti ancak bu uygulamaya velilerin tepkisi oldu.

    Bunun üzerine uygulama bir süre ertelendi.

    Bakan Koca, ardından, öğrencilerden velilerin onayı alındıktan sonra burundan değil sadece boğazdan PCR örneği alınacağını açıkladı.

    10 PİLOT İL BELİRLENDİ

    Buna göre çalışmalar hız kazanırken, Milli Eğitim Bakanlığı pilot 10 il belirledi.

    Habertürk'ün haberine göre o iller Sağlık Bakanlığı'na iletilirken, Edirne ve Balıkesir'in de aralarında olduğu 10 ilde testlere başlandı.

    Uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir de de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Okullarda PCR testi uygulaması başladı #1

    SAĞLIK BAKANLIĞI EKİPLERİ OKULLARA YÖNLENDİRECEK

    Pilot iller için ilk olarak vaka yoğunluğuna bakılacak.

    Sonrasında nüfus baz alınacak ve o okullar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

    Son aşama ise sağlık ekiplerinin o okullara giderek, öğrencileri teste tabi tutması olacak.

    VELİLER ONAY KAĞIDI İMZALAYACAK

    Veliye bir onay kağıdı gönderilecek ve onaylaması halinde de kağıdı imzalayacak.

    Ardından ekipler okula geldiğinde öğrenciden PCR testi alınacak.

    TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK

    Uygulama, okullardaki gizli vakaları tespit etmek için önemli rol oynayacak.

    10 ilde başlayan uygulamanın Türkiye geneline yayılması bekleniyor.

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