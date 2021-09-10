Okullarda yapılacak PCR testi için velilerden izin alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testleri için velilerden onay alınacağını açıkladı.

Koronavirüs önlemlerinde uzun süre uzaktan eğitim alan öğrenciler okullarına kavuştu.

Normalleşmeye yönelik adımlar kapsamında yüz yüze eğitime geçilmesi sonrasında ise okullarda vakaların nasıl kontrol edileceği ve karantina uygulanıp uygulanmayacağı gibi konular tartışmalara neden oldu.