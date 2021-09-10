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- Okullarda yapılacak PCR testi için velilerden izin alınacak
Okullarda yapılacak PCR testi için velilerden izin alınacak
- AA
- 10.09.2021 - 19:25
- Güncelleme : 10.09.2021 - 19:52
Koronavirüs önlemlerinde uzun süre uzaktan eğitim alan öğrenciler okullarına kavuştu.
Normalleşmeye yönelik adımlar kapsamında yüz yüze eğitime geçilmesi sonrasında ise okullarda vakaların nasıl kontrol edileceği ve karantina uygulanıp uygulanmayacağı gibi konular tartışmalara neden oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirtisiz vaka yayılımını anlayabilmek için okullarda PCR testleri yapılacağını duyurmuştu.
Koca konuya ilişkin ayrıntıları paylaştı.
"VELİLERDEN ONAY ALINACAK"
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, PCR testlerinin sınırlı sayıda okulda yapılacağını ve velilerden onay alınacağını belirtti.
Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.