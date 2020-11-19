Okullarda yazılı sınavlar olacak mı? Sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

Okullarda yazılı sınavlar olacak mı? Sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar online yapılması karar verilen eğitimin akabinde sınavların nasıl olacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Okulların ne zaman açılacağı ve yazılı sınavların nasıl yapılacağına ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'e kadar okulların uzaktan eğitimle devam edeceğini duyurmuştu.Yeni tedbirler kapsamında sınavların nasıl olacağı merak edilmeye başlandı.

Konuyla ilgili olarak bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi...

OKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Uzaktan eğitim kararı alınmasının ardından gözler okul sınavlarına çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yapılan açıklamada sınavlarla ilgili ayrıntılar belli oldu. Yapılan açıklamada, "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz" denildi.

OKULLARDA SINAVLAR NASIL OLACAK?

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda uygulanacak yeni tedbirler açıklandı. Buna göre, ara tatilden sonra okullarda yüz yüze eğitim yapılmayacak. Okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha önce alınan karara göre, online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilen eğitim öğretim döneminde sınavlar gerçekleştirilmeyecek.

SINAVLAR İPTAL Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna kadar hiçbir sınavın yapılmayacağını belirterek, "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır." dedi.

ÖĞRENCİLER HANGİ MÜFREDATTAN SORUMLU OLACAK?

Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okullar ve öğretmenlerce yine öğrenci ve velilerle paylaşılacak.

Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracak.

Bu arada TRT EBA başta olmak üzere canlı sınıf uygulaması, EBA internet platformu, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarla yine öğrencilere destek verilecek.

Sınavlarda sorumlu olunacak olan alanla ilgili yapılan açıklamada, “Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklar. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenimizin görev yaptığı, 13 stüdyoda bin 653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu /İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velimizin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracağız. Ders yayınlarımız, öğrencilerimizin telafi ve pekiştirmelerine imkân sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edecek” denildi.