Okullardaki tüm etkinlikler iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinliklerin tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan okullarda, yüz yüze eğitim devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüsün hızla yayıldığı açıklamalarını işaret ederek, okullarda alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.

"RESMİ VE ÖZEL OKULLARDA TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ"

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, , konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" dedi.

Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.