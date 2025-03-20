Olaf Scholz, İBB soruşturmasını değerlendirdi

Haber Merkezi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AB gündemine ilişkin konuları değerlendiren Scholz'a İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve Türkiye'de yaşananlar da soruldu.

Yaşananları olumsuz gördüklerini belirten Scholz, Türkiye'de yaşananların sona ermesi için çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE AVRUPA İLİŞKİLERİ İÇİN ZARARLI"

Scholz, şöyle konuştu:

“Çok ama çok kötü bir gelişme. Bu denli önemli bir muhalif siyasetçinin gözaltına alınması, hem Türkiye’nin demokrasisi hem de Türkiye-Avrupa ilişkileri için zararlı.

"HEMEN SON VERİLMELİ"

Muhalefet ve hükümet birbiriyle yarışmalı. Muhalefet mahkemeye çıkarılmamalı. Buna hemen bir son verilmeli."