Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, İstanbul'da yapılacak

İsrail, Gazze'de soykırım yapıyor.
Binlerce masumu öldüren İsrail, Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdi.
Çocuklara dahi acımayan İsrail, toplu mezarları da bombalayarak savaş suçu işliyor.
Türkiye, Gazze halkının yanında
Tüm bu süreç devam ederken Türkiye, diplomasi faaliyetleriyle Gazze halkının yanında yer almayı sürdürüyor.
İstanbul'da düzenlenecek
Dışişleri Bakanlığı, Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın, 8 Haziran 2024'te İstanbul'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Bakan Fidan ikili görüşmeler gerçekleştirecek
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Gazze'deki gelişmeleri ele almak üzere 8 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Sayın Bakanımızın toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi öngörülmektedir.
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