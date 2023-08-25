Haberler



Gündem



Olası İstanbul depremi için tahliye planı hazır Abone Olun

Olası İstanbul depremi için tahliye planı hazır Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul'da beklenen olası bir depremde tahliye planlarının hazırlandığı ve başta köprüler olmak üzere güçlendirme çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

AA & Ensonhaber Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan büyük depremlerle derinden sarsıldı. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ilde binlerce yıkıma yol açtı. Yıkılan binalar 50 binin üzerinde vatandaşa mezar oldu. Devlet-millet iş birliği ile yaralar sarılırken, bölgede yıkılan binalara yönelik de incelemeler yapıldı. Bilirkişi heyeti tarafından yapılan çalışmalarda, ihmalkarlıklar gözler önüne serildi. Süreç sonrası gözler, olası bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi. Kentsel dönüşüm için adımların ve teşviklerin atıldığı İstanbul'da bir de tahliye planı hazırlandı.. Tahliye planı hazır Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olası İstanbul depreminde tahliye planı hazırladı. Bakanlık ayrıca başta köprüler olmak üzere güçlendirme çalışması yapıldığını duyurdu. Osmangazi Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu işaret edildi Bakanlıktan yapılan açıklamada Kuzey Marmara Otoyolu işaret edilerek, tahliye planında Kınalı-Malkara denilen Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardım yapılacağı belirtildi. Aynı şekilde Osmangazi Köprüsü'nden Kuzey Marmara Otoyolu da tahliyede önemli konumda yer alacak. Otoyol ve köprüler de depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapılıyor Tahliye planı kapsamında depreme karşı önlemler de alınıyor. İstanbul'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde askı halatlar yenilenirken, rutin kontroller de sağlanıyor. Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerde de deprem güçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Google News

Abone Ol