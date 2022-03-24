Petrol
121.65
0.04%
Euro
16.35
0.04%
Dolar
14.83
-0.01%
Altın
926.90
-0.11%
Borsa
2198
0.68%
Bitcoin
638.301
2.29%
BTXN Coin
41.19
-0.29%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 6 C

    Olası saldırı halinde Türkiye'yi en iyi kim yönetir anketi

    Areda Survey'in anketinden, Türkiye'yi Ukrayna benzeri bir duruma düşmesi durumunda en iyi yönetecek isim yüzde 46,9 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 11:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Olası saldırı halinde Türkiye'yi en iyi kim yönetir anketi

    Son dönemde dünyanın gündeminde Ukrayna-Rusya savaşı var.

    Küresel anlamda hayatın her alanına etki eden savaş Türkiye'de de gündemde.

    Bir ayın geride kaldığı sürecin ardından araştırma şirketleri konuyu halka sordu.

    "TÜRKİYE UKRAYNA'NIN DURUMUNA DÜŞERSE SÜRECİ EN İYİ KİM YÖNETİR?"

    Areda Survey, Türk halkına Türkiye'nin Ukrayna ile benzer bir durumda kalması durumunda süreci en iyi yönetecek lideri sordu.

    Şirketin, katılımcılarına sorduğu, "Türkiye'nin Ukrayna gibi bir saldırıya maruz kalması durumunda sizce Türkiye'yi en iyi yönetebilecek lider kimdir?" sorusunun cevapları ise şöyle:

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 46,9 İLE İLK SIRADA

    Soruya cevap veren 2 bin kişinin yüzde 46,9'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

    Yüzde 50'ye yakın bir oranla ilk sırada yer alan Erdoğan'ı ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş izledi. İkinci sıradaki Yavaş'ın oranı ise 13,8 oldu.

    Yavaş'ın ardından tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 10,2 gelirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 8,4 ile Demirtaş'ın gerisinde kaldı.

    ABDULLAH GÜL SON SIRADA KALDI

    İmamoğlu'nun ardından listeye giren isimlerin oran sıralaması ise şu şekilde oldu:

    Kemal Kılıçdaroğlu:  7,8
    Meral Akşener:  3,7
    Muharrem İnce:  2,7
    Ahmet Davutoğlu:  2,0
    Ali Babacan:  1,6
    Devlet Bahçeli:  1,1
    Fatih Erbakan:  1,0
    Temel Karamollaoğlu:  0,4
    Doğu Perinçek:  0,3
    Abdullah Gül:  0,1

    Olası saldırı halinde Türkiye yi en iyi kim yönetir anketi #1


    İlginizi Çekebilir

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!

    Çocuklarda alerjik belirtilere dikkat: Astıma dönüşebilir
    Sağlık

    Çocuklarda alerjik belirtilere dikkat: Astıma dönüşebilir

    İstanbul'da komşu kabusu: Kapıda çıplak adam var
    3. Sayfa

    İstanbul'da komşu kabusu: Kapıda çıplak adam var

    Görüş Bildir