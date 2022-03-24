Olası saldırı halinde Türkiye'yi en iyi kim yönetir anketi

Olası saldırı halinde Türkiye'yi en iyi kim yönetir anketi

Areda Survey'in anketinden, Türkiye'yi Ukrayna benzeri bir duruma düşmesi durumunda en iyi yönetecek isim yüzde 46,9 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

Son dönemde dünyanın gündeminde Ukrayna-Rusya savaşı var.

Küresel anlamda hayatın her alanına etki eden savaş Türkiye'de de gündemde.

Bir ayın geride kaldığı sürecin ardından araştırma şirketleri konuyu halka sordu.

"TÜRKİYE UKRAYNA'NIN DURUMUNA DÜŞERSE SÜRECİ EN İYİ KİM YÖNETİR?"

Areda Survey, Türk halkına Türkiye'nin Ukrayna ile benzer bir durumda kalması durumunda süreci en iyi yönetecek lideri sordu.

Şirketin, katılımcılarına sorduğu, "Türkiye'nin Ukrayna gibi bir saldırıya maruz kalması durumunda sizce Türkiye'yi en iyi yönetebilecek lider kimdir?" sorusunun cevapları ise şöyle:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 46,9 İLE İLK SIRADA

Soruya cevap veren 2 bin kişinin yüzde 46,9'u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

Yüzde 50'ye yakın bir oranla ilk sırada yer alan Erdoğan'ı ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş izledi. İkinci sıradaki Yavaş'ın oranı ise 13,8 oldu.

Yavaş'ın ardından tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 10,2 gelirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 8,4 ile Demirtaş'ın gerisinde kaldı.

ABDULLAH GÜL SON SIRADA KALDI

İmamoğlu'nun ardından listeye giren isimlerin oran sıralaması ise şu şekilde oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: 7,8

Meral Akşener: 3,7

Muharrem İnce: 2,7

Ahmet Davutoğlu: 2,0

Ali Babacan: 1,6

Devlet Bahçeli: 1,1

Fatih Erbakan: 1,0

Temel Karamollaoğlu: 0,4

Doğu Perinçek: 0,3

Abdullah Gül: 0,1