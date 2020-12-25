Yayın hayatına 30 Kasım'da başlayan Olay TV, bugün izleyicilerine veda etti.

Olay TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın kapandığını bildirdi.

Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kapanmaya giden süreçle ilgili olarak "Olay TV’nin bütün yayın hakları, lisansı ve hissesinin tamamı Cavit Çağlar’ın. Ancak Hüseyin Köksal buranın yayın hayatına tekrar başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Şimdi bu ortaklık bitiyor. Hüseyin Bey, Cavit Bey ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı" bilgisini verdi.

YAYIN, ÇALIŞANLARIN ALKIŞLARIYLA SON BULDU

Mengü de söz konusu veda yayınının sonunda "26 gün boyunca bizi izlediğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Yayın, çalışanların alkışlarıyla sona erdi.

Olay TV kapandı VİDEO