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    Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı: Mesihler ölmez

    'Mesih' olduğunu söyleyen Hasan Mezarcı, öldüğü yönündeki iddialara 'Mesihler ölmez' diyerek yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 08:45
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 09:28
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    Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı: Mesihler ölmez

    Kendisini 'mesih' ilan eden Hasan Mezarcı’dan, hayatını kaybettiğine yönelik iddialara yanıt geldi.

    Mezarcı, gazeteci Hakan Aygün’ün YouTube kanalında 'Mesihler ölmez' cevabını verdi.

    “TAZİYE İÇİN BENİ ARIYORLAR”

    Mezarcı, “Vallahi bilmiyorum bu iddialar nereden geldi. Haber sitelerinde haber olmuş, ‘Hasan Mezarcı öldü’ diye. Beni de arıyorlar taziye için. Bana ölmüşsünüz diyorlar. Ben de teşekkür edip Allah razı olsun diyorum.” açıklamasını yaptı.

    “KORKUYORLAR”

    Cezaevinde bile hasta olmadığını öne süren Mezarcı, “Ben cezaevinde hiç hasta olmadım. Revire bile gitmedim, aspirin bile kullanmadım. Benimle ilgili dil algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Halk 'Hasan Mezarcı’nın mesih olmasına inanmasın' diyorlar. Korkuyorlar. Deli algısı oluşturarak, halkın buna inanmasını önleyelim diyorlar.” diye konuştu.

    Öldüğü iddia edilen Hasan Mezarcı: Mesihler ölmez #1

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