AA
Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan yeni bir paylaşım geldi.
Dün, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu" Rojda Bilen'e yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon anı
MİT'in saha ajanları tarafından yapılan operasyonla, sözde sorumlu terörist Bilen, etkisiz hale getirildi.
Bugün ise Irak'ın Süleymaniye bölgesinde yapılan nokta operasyonun görüntülerine ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Terörist Rojda Bilen'in faaliyetleri
Rojda Bilen, PKK/KCK’nın gençlik yapılanması içerisinde çok önemli bir konumdaydı.
Bilen’in, terör örgütüne katılım yapacak gençleri tespit ve teşvik ettiği, ideolojik propaganda ile manipüle ettiği ve Türkiye’deki gençlik yapılanması mensuplarına eylem amaçlı talimatlar ilettiği belirlendi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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