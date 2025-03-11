Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'ndaki maçta kazanan, 2-1'lik skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu.

Beşiktaş, 31. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İtalyan futbolcu, bu golüyle birlikte 11 Ocak'taki Bodrum FK maçının ardından ilk kez fileleri havalandırdı.

Gaziantep FK'ye beraberliği getiren golü 61. dakikada Arda Kızıldağ attı. Gaziantep'te Bruno Viana, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

ENSONHABER NORVEÇLİ HOCAYA SORDU: MERKEZ ORTA SAHA TAKIM SAVUNMASINA EKSTRA YÜK BİNDİRDİ Mİ?

Konuk ekip Gaziantep, 87. dakikada Furkan Soyalp'in attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın lig ve kupadaki altı maçlık galibiyet serisi sona erdi. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"TAKIMCA GENEL OLARAK İYİ DEĞİLDİK"

Ensonhaber editörü Hazal Palavar, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Solskjaer'e "Merkez orta sahanın takım savunmasına ekstra yük bindirdiğini düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Takımca iyi günlerinde olmadıklarını söyleyen Norveçli çalıştırıcı, duran toplardan gelen gollere dikkat çekti.

Orta saha oyuncuların enerjik olduğunu da belirten Solskjaer, önde iyi baskı yaptıklarını söyledi.

ORTA SAHALARIMIZDAN MEMNUNUM: ÇOK ENERJİKLERDİ

Rakibe çok şans verdiklerini de sözlerine ekleyen Solskjaer, şunları söyledi:

Aslında biz takımca genel olarak iyi değildik. Baktığınız zaman duran toptan gol yedik. Çok boş bir şekilde rakibimiz kafa vuruşuyla gol attı. 2. Gol taçtan geldi. O da yine duran toptan geldi. Biraz eksiklerimiz var. Oyuncularımız pozisyonlarından bağımsız görevlerini yapamadılar. Orta saha oyuncularımız çok enerjikti bence bugün. Önde iyi basmaya çalıştılar, rakibin alanlarını kapatmaya çalıştılar. Orta saha konusunda bence oyuncularımı suçlayamam. Bugünkü oyun ve takım yapımız genel olarak kötü değildi aslında ama rakibe çok şans verdik. Duran toptan gol yeme sorunumuz önceden de vardı, sezon başından beri olan bir sorun. Çözmeye ve düzeltmeye çalışıyoruz.