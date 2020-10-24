Ölen Ermeni askerlerinin cesetleri morglara sığmadı

Dağlık Karabağ'da öldürülen Ermeni askerlerinin cesetleri, morglara sığmayınca hastanenin bodrum katında bekletilmeye başlandı.

Kardeş ülke Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da önlemez ilerleyişini sürdürürken Ermenistan cephesi ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da verdiği ağır kayıpları gizleyeme çalışsa da sosyal medyaya düşen bir video tüm gerçeği gözler önüne seriyor.

ERMENİ ASKERLERİN CESETLERİ, MORGLARA SIĞMADI

Sosyal medyada yayınlanan videoda, Dağlık Karabağ'da öldürülen Ermeni askerlerinin cansız bedenleri hastane morglarına sığmadı.

Ermeni askerlerinin cesetleri morglarda yer kalmadığı için, hastanenin bodrum katında bekletilmeye başlandı.

ERMENİSTAN HALKI, AZERBAYCAN'DAN ÖZÜR DİLENMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan Ermenistan'da halk, öldürülen Ermeni askerlerinin cesetlerinin hastane bodrumlarında bekletilmesine büyük tepki gösterdi.

Ermeni vatandaşlar hükümete, Azerbaycan'dan özür dilenip bir an önce çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

İşte o görüntüler...

Ölen Ermeni askerleri morglara sığmadı- İZLE