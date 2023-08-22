Olgun Şimşek'ten hayranlarını üzen haber: Trafik kazası geçirdi Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü sanatçı Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi. Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

Ünlü oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi...

Kaza, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi.

Kafa kafaya çarpıştılar

Kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı.

Taburcu oldu: Sağlık durumu iyi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Şimşek, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şimşek daha sonra, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.