Olgun Şimşek'ten hayranlarını üzen haber: Trafik kazası geçirdi
İHA

Ünlü oyuncu Olgun Şimşek kazası geçirdi...

Kaza, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi.

Kafa kafaya çarpıştılar

Kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

sonucu Olgun Şimşek yaralandı.

Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Taburcu oldu: Sağlık durumu iyi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Şimşek, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şimşek daha sonra, ayakta edilmesinin ardından taburcu edildi.

Olgun Şimşek'ten hayranlarını üzen haber: Trafik kazası geçirdi