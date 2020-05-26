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    Ölümcül virüs korona metroda 7 metrelik alana yayılıyor

    İngiltere’de koronavirüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı.
    • DHA
    • 26.05.2020 - 17:38
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    Ölümcül virüs korona metroda 7 metrelik alana yayılıyor

    İngiltere'de faaliyet gösteren Oregon Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyon görüntüsü, ülkenin normalleşmeye ve okulların açılma hazırlığı sırasında yayınlandı.

    7 METRELİK ALANDA HERKESE BULAŞTIRIYOR

    Simülasyonda metroda seyahat eden bir koronavirüs hastasının en ufak bir öksürük veya hapşırmayla çevresindeki 7 metrelik alanda herkese virüs bulaştırdığı görüldü.

    Koronavirüs metroda nasıl yayılıyor İZLE

    UZUN SÜRE KALIYOR

    Ayrıca koronavirüse sahip bir kişinin oturduğu ve dokunduğu yüzeylerde virüsün uzun süre etkili olduğu ifade edildi.

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