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- Ölümcül virüs korona metroda 7 metrelik alana yayılıyor
Ölümcül virüs korona metroda 7 metrelik alana yayılıyor
İngiltere’de koronavirüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı.
- DHA
- 26.05.2020 - 17:38
İngiltere'de faaliyet gösteren Oregon Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyon görüntüsü, ülkenin normalleşmeye ve okulların açılma hazırlığı sırasında yayınlandı.
7 METRELİK ALANDA HERKESE BULAŞTIRIYOR
Simülasyonda metroda seyahat eden bir koronavirüs hastasının en ufak bir öksürük veya hapşırmayla çevresindeki 7 metrelik alanda herkese virüs bulaştırdığı görüldü.
Koronavirüs metroda nasıl yayılıyor İZLE
UZUN SÜRE KALIYOR
Ayrıca koronavirüse sahip bir kişinin oturduğu ve dokunduğu yüzeylerde virüsün uzun süre etkili olduğu ifade edildi.