Ölümcül virüs korona metroda 7 metrelik alana yayılıyor

İngiltere’de koronavirüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı.

İngiltere'de faaliyet gösteren Oregon Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyon görüntüsü, ülkenin normalleşmeye ve okulların açılma hazırlığı sırasında yayınlandı.

7 METRELİK ALANDA HERKESE BULAŞTIRIYOR

Simülasyonda metroda seyahat eden bir koronavirüs hastasının en ufak bir öksürük veya hapşırmayla çevresindeki 7 metrelik alanda herkese virüs bulaştırdığı görüldü.

Koronavirüs metroda nasıl yayılıyor İZLE

UZUN SÜRE KALIYOR

Ayrıca koronavirüse sahip bir kişinin oturduğu ve dokunduğu yüzeylerde virüsün uzun süre etkili olduğu ifade edildi.