Ölüme terk edilen mültecileri Deniz Kuvvetleri kurtardı

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Yunan Sahil Güvenlik'in Türk karasularına ittiği mültecileri Türk Deniz Kuvvetleri kurtardı.

Yunanistan mültecileri ölüme sürüklemeye devam ediyor...

Midilli doğusunda Yunanistan'ın ölüme terk ettiği mültecilerin imadadına Türkiye yetişti...

Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilen mülteciler kurtarıldı.

Konuyla ilgili olarak MSB'nin Twitter hesabından şu açıklama yapıldı.

İHA TESPİT ETTİ, SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

"Yunan Sahil Güvenlik'i tarafından Midilli doğusunda Türk karasularına geri itilerek hayatları tehlikeye atılan mülteciler, Türk Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından tespit edilmiş, Sahil Güvenlik botlarımız tarafından kurtarılmıştır."

O anlar İHA tarafından böyle görüntülendi.



Yunan Sahil Güvenlik mültecileri geri itiyor- İZLE

