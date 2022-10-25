Petrol
91.11
-0.11%
Euro
18.3584
0.15%
Dolar
18.6125
0.16%
Altın
987.17
0.09%
Borsa
3994
0.40%
Bitcoin
363.117
-0.18%
BTXN Coin
10.58
2.42%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Ölüme yol açıyor: Skuter kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

    İstanbul'un birçok yerinde yoğun şekilde kullanılan elektrikli skuterlar, ağır yaralanmalar ve ölümlü kazalara neden olabiliyor. Uzmanlar ise ters çizgi uygulamasını öneriyor.
    • 25.10.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ölüme yol açıyor: Skuter kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

    Genellikle kısa mesafede ve trafiğe takılmamak için kullanılan elektrikli skuterların, avantajlarının yanı sıra ciddi riskleri de bulunuyor.

    Skuter kazaları bazen yaralanmalara bazen de ölüme neden olabiliyor.

    Antalya'da 22 Ekim Cumartesi gecesi otomobilin çarptığı elektrikli skuterdaki lise öğrencilerinin hayatını kaybetmesi, skuter tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

    “Gör, görül, hayatta kal”

    Yaş sınırı ve reflektif giysi zorunluluğuna rağmen, ‘ölümlü kazalar engellenemiyor’ değerlendirmesi yapıldı.

    Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Gürsel Yeğenoğlu, trafikte 3 önemli kural olduğunu hatırlatarak, “Gör, görül, hayatta kal. Birisi, birini görmediği sürece mutlaka bir hata, o hata da hayata ya da can yanmasına mal olacaktır.” dedi.

    Ölüme yol açıyor: Skuter kullanırken dikkat edilmesi gerekenler #1

    Ters çizgi uygulaması önerisi

    Yeğenoğlu, skuterlar için özellikle trafiğin aktığı noktalarda belediyenin ve kara yollarının mutlaka ters çizgi uygulaması yapması gerektiğini belirterek, “Bir taraf gelirken, bir taraf gidecek. Skuterlar, akan trafiği görecek. Sağ trafik olduğumuz için skuterların soldan gitmesi gerekiyor ki, gelen aracı görsün ve kendini güvence altına alsın. Skuterlarda ayna ve sinyal yok. Ekipmanlar da yok. Ne kadar giysi olursa olsun, arkadaki sürücü bir anlık harekete bakıyor.

    İstanbul'da skuter kazaları can alıyor, uzmanından ters çizgi önerisi VİDEO

    İki hata oluyor. Genelde skuterlar bir anda mazgaldan kaçayım, bir şeyin üstünden geçmeyeyim istiyor. Bu hareketi yaptığı anda görmediği için arkadan gelen aracın önüne çıkmış oluyor. Skuter gördükleri zaman sürücülerin ağırlaşması gerekiyor. Yavaş gitmeleri gerekiyor çünkü skuter her an hata yapabilir. Asıl önemli olan sürücülerin onları görüp, güvence altına alması.” diye konuştu.

    Ölüme yol açıyor: Skuter kullanırken dikkat edilmesi gerekenler #2

    İki taraf da kurallara uymalı

    Bilinçli olmanın önemine vurgu yapan Yeğenoğlu, “Kara yollarının acil durum rengi turuncu olduğu için bu güzergahların turuncuyla boyanıp, skuterlara en az 1 metrelik bir bölge ayarlamaları gerekiyor ki, insanlar burada akışı sağlasın. Bu tamamen bilinç olayı. İki taraftan bir tanesi kuralları bilmediği süre içerisinde, bu kazalarla karşılaşacağız.

    Kurallara uyulduğu sürece kazalar mutlaka azalacaktır. Skuterlar tamamen hakimiyet ve denge usulüdür. Dolayısıyla kurallara uyulursa, üzücü kazalar yaşanmaz ama bir taraf değil, iki taraf da kurallara uymalı. Skuterı gördüğü zaman bir yayaymış gibi muamele yapıp sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor.” dedi.

    Ölüme yol açıyor: Skuter kullanırken dikkat edilmesi gerekenler #3

    Kış aylarına dikkat

    Yeğenoğlu, skuter denetimlerinin yapıldığını ancak kurallara uyulmadığına dikkat çekerek, “Kış mevsimi de geliyor. Bu aracın nasıl bir fren sistemi var, skuterın lastikleri asfalta uygun değil. Skuterların daha koruyucu yerlerde kullanılması gerektiği karara bağlanması lazım. Araçlardan biri gidip arkadakini görmüyorsa, tehlike daha da artacaktır.” ifadelerini kullandı.

    Sürücüler dikkat etmeden dönüyor

    Skuter kullanıcısı Yasin Temur ise “Skuterı çok nadir kullanıyorum. Gün içerisinde acil bir yere gitmemiz gerektiğinde kullanıyoruz. Arabaların aralarında insanlar bir anda çıkabiliyor o yüzden çok dikkatli gidiyoruz, yavaş gidiyoruz. Geçen gün birine çarptılar çok üzüldüm, arabanın arasından çıktı. Ne yaşadım ne de birine çarpma durumum hiç olmadı. Mecbur dikkat etmek zorundayız. Kendimizden çok bunu kullanırken insanların da sağlığını düşünmemiz gerekiyor.” dedi.

    Ölüme yol açıyor: Skuter kullanırken dikkat edilmesi gerekenler #4

    Lisanslı bisiklet sürücüsü olan Hakan Türkmen de, “Skuterı, arabam olduğu halde son derece kolay ve kurallara uyarak kullanıyorum. Skuter kazalarında ölümler oldu. Sağa ve sola dönecekler, bisiklet ve skuterlara dikkat etmeden dönüyorlar.” şeklinde konuştu.


    Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti
    Gündem

    Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti

    Van'da ekmek pişiren kadın tandıra düşerek can verdi
    3. Sayfa

    Van'da ekmek pişiren kadın tandıra düşerek can verdi

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!
    Advertorial

    250$ yatırarak zengin oldu! Şimdi sıra sende!

    Görüş Bildir