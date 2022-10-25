Ölüme yol açıyor: Skuter kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

İstanbul'un birçok yerinde yoğun şekilde kullanılan elektrikli skuterlar, ağır yaralanmalar ve ölümlü kazalara neden olabiliyor. Uzmanlar ise ters çizgi uygulamasını öneriyor.

Genellikle kısa mesafede ve trafiğe takılmamak için kullanılan elektrikli skuterların, avantajlarının yanı sıra ciddi riskleri de bulunuyor.

Skuter kazaları bazen yaralanmalara bazen de ölüme neden olabiliyor.

Antalya'da 22 Ekim Cumartesi gecesi otomobilin çarptığı elektrikli skuterdaki lise öğrencilerinin hayatını kaybetmesi, skuter tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

“Gör, görül, hayatta kal”

Yaş sınırı ve reflektif giysi zorunluluğuna rağmen, ‘ölümlü kazalar engellenemiyor’ değerlendirmesi yapıldı.

Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Gürsel Yeğenoğlu, trafikte 3 önemli kural olduğunu hatırlatarak, “Gör, görül, hayatta kal. Birisi, birini görmediği sürece mutlaka bir hata, o hata da hayata ya da can yanmasına mal olacaktır.” dedi.

Ters çizgi uygulaması önerisi

Yeğenoğlu, skuterlar için özellikle trafiğin aktığı noktalarda belediyenin ve kara yollarının mutlaka ters çizgi uygulaması yapması gerektiğini belirterek, “Bir taraf gelirken, bir taraf gidecek. Skuterlar, akan trafiği görecek. Sağ trafik olduğumuz için skuterların soldan gitmesi gerekiyor ki, gelen aracı görsün ve kendini güvence altına alsın. Skuterlarda ayna ve sinyal yok. Ekipmanlar da yok. Ne kadar giysi olursa olsun, arkadaki sürücü bir anlık harekete bakıyor.

İstanbul'da skuter kazaları can alıyor, uzmanından ters çizgi önerisi VİDEO

İki hata oluyor. Genelde skuterlar bir anda mazgaldan kaçayım, bir şeyin üstünden geçmeyeyim istiyor. Bu hareketi yaptığı anda görmediği için arkadan gelen aracın önüne çıkmış oluyor. Skuter gördükleri zaman sürücülerin ağırlaşması gerekiyor. Yavaş gitmeleri gerekiyor çünkü skuter her an hata yapabilir. Asıl önemli olan sürücülerin onları görüp, güvence altına alması.” diye konuştu.

İki taraf da kurallara uymalı

Bilinçli olmanın önemine vurgu yapan Yeğenoğlu, “Kara yollarının acil durum rengi turuncu olduğu için bu güzergahların turuncuyla boyanıp, skuterlara en az 1 metrelik bir bölge ayarlamaları gerekiyor ki, insanlar burada akışı sağlasın. Bu tamamen bilinç olayı. İki taraftan bir tanesi kuralları bilmediği süre içerisinde, bu kazalarla karşılaşacağız.

Kurallara uyulduğu sürece kazalar mutlaka azalacaktır. Skuterlar tamamen hakimiyet ve denge usulüdür. Dolayısıyla kurallara uyulursa, üzücü kazalar yaşanmaz ama bir taraf değil, iki taraf da kurallara uymalı. Skuterı gördüğü zaman bir yayaymış gibi muamele yapıp sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor.” dedi.

Kış aylarına dikkat

Yeğenoğlu, skuter denetimlerinin yapıldığını ancak kurallara uyulmadığına dikkat çekerek, “Kış mevsimi de geliyor. Bu aracın nasıl bir fren sistemi var, skuterın lastikleri asfalta uygun değil. Skuterların daha koruyucu yerlerde kullanılması gerektiği karara bağlanması lazım. Araçlardan biri gidip arkadakini görmüyorsa, tehlike daha da artacaktır.” ifadelerini kullandı.

Sürücüler dikkat etmeden dönüyor

Skuter kullanıcısı Yasin Temur ise “Skuterı çok nadir kullanıyorum. Gün içerisinde acil bir yere gitmemiz gerektiğinde kullanıyoruz. Arabaların aralarında insanlar bir anda çıkabiliyor o yüzden çok dikkatli gidiyoruz, yavaş gidiyoruz. Geçen gün birine çarptılar çok üzüldüm, arabanın arasından çıktı. Ne yaşadım ne de birine çarpma durumum hiç olmadı. Mecbur dikkat etmek zorundayız. Kendimizden çok bunu kullanırken insanların da sağlığını düşünmemiz gerekiyor.” dedi.

Lisanslı bisiklet sürücüsü olan Hakan Türkmen de, “Skuterı, arabam olduğu halde son derece kolay ve kurallara uyarak kullanıyorum. Skuter kazalarında ölümler oldu. Sağa ve sola dönecekler, bisiklet ve skuterlara dikkat etmeden dönüyorlar.” şeklinde konuştu.