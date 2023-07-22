Ömer Bolat, 427 kilo uyuşturucuyu ele geçiren gümrük birimlerini kutladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetaminin ele geçirildiğini paylaştı.
Bakan Bolat, konu ile ilgili bir mesaj paylaşarak operasyona ait bilgi verdi ve gümrük birimleri yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik etti.
Bolat'ın, teşkilatlarının gece gündüz demeden mesai verdiğini hatırlatarak yayınladığı mesajı şöyle:
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kilogram uyuşturucu metamfetamin ele geçirilmiştir.
"Mesai arkadaşlarımızı candan tebrik ederim"
Operasyonda emeği geçen değerli mesai arkadaşlarımızı candan tebrik ederim.
Zehir tacirleriyle mücadeleye devam
Teşkilatımız, gece gündüz demeden milletimizin ve tüm insanlığın sağlığı, huzuru ve güvenliği için zehir tacirleriyle mücadelesine devam edecektir.