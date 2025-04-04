Ömer Bolat: ABD gümrük vergisi Türkiye'ye avantaj sağlayabilir

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ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ek vergilerde Türkiye, yüzde 10 ile en düşük vergi grubunda yer aldı.

NTV yayınında Trump'ın ek vergilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikili ilişkilerin ticaret ve yatırım açısından iyi gittiğini belirterek, "15 milyar dolarlık ABD yatırımları Türkiye'de. Türkiye'den de ABD tarafına giden 11 milyar dolarlık doğrudan yatırımlar söz konusu. Karşılıklı ticarette 35 milyar doları bulduk. Bunun içinde ABD'nin 2,4 milyar dolar dış ticaret fazlası var" dedi.

"ABD'NİN DIŞ TİCARET FAZLASI DEVAM EDECEK"

Bolat, ABD'nin gümrük vergilerini çeşitli nedenlerle artırmalarının ana hedefinin büyük dış ticaret açığı verdiği ülkelerle dengeleme amacı taşıdığını ifade etti.

ABD, Çin ve Kanada'ya getirilen yüksek oranlı vergilerin arkasındaki sebebin bu olduğuna dikkat çeken Bolat, "Bizimle ilgili olarak ABD'nin 2,4 milyar dolar dış ticaret fazlası var. Artan LNG ithalatı ve yolcu uçağı alımları ile birlikte ABD'nin dış ticaretteki fazlası devam edecek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE BİR MİKTAR REKABET AVANTAJI SAĞLAYABİLİR"

ABD'nin gümrük vergileri konusunda müzakerelere açık olduğunu ifade eden Bolat, "Türkiye'ye yüzde 10 da olsa gümrük vergisi konulmasını doğru bulmuyoruz ancak bunun karşılıklı müzakerelerde ele alınabileceği yaklaşımı bizi cesaretlendirmekte. Mayıs ayının ortalarında Amerikan-Türk iş insanları buluşmasına katılarak bu konuları ele alacağız" ifadelerini kullandı.

Sektörler ve ürünlerle ilgili hazırlıkları hayata geçireceklerini aktaran Bolat, rakip ülkelere daha yüksek vergi getirilmesinin Türkiye'ye bir miktar rekabet avantajı sağlayabileceğini dile getirdi.