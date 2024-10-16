AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 11. WCI Afrika Forum Toplantısı'na katıldı.

Bakan Bolat, program çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Bolat'a Türkiye'nin İsrail'e ihracatına ilişkin bir soru yöneltildi.

Bolat, "Her zaman Filistin ve Lübnan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz. İsrail bölge ülkelerini ateşe atmaya çalışıyor, bölgede büyük bir savaş peşinde koşuyor; ama uluslararası topluma da çağrılarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

"HEDEFİMİZ VAHŞETİN DURMASI"

Ömer Bolat, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye olarak İsrail'in saldırganlığı, vahşeti ve soykırımı karşısında biz bunu durdurmak için uluslararası platformlarda ve diplomatik temaslarda başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Dışişleri Bakanımız olmak üzere her şeyi yaptık. Bunu da zaten Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 16 Ağustos'ta Ankara'ya ziyaretinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine teşekkürlerini, şükranlarını ileterek gösterdi. Daha önce de Hamas yöneticileri geldiklerinde defalarca teşekkür ettiler. Temel hedefimiz bu vahşetin bir an önce durdurulması ve bu konuda ateşkesin kalıcı olarak sağlanması. Ama zaman geçtikçe İsrail'in hedeflerini büyüttüğü anlaşılıyor. Gazze'den sonra Batı Şeria'ya, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e yönelik saldırıları..."

"FİLİSTİNLİLERİN İSTEĞİ ÜZERİNE İTHALATLARA İZİN VERİYORUZ"

Bolat, olayların başlamasından itibaren ticaretin azaltılması konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümrüklerimizde işlemler kısmen yavaşlatıldı. Tabii ticareti özel sektör yapıyor. Bu çerçevede her ay yüzde 30-40 arasında ticarette bir azalma söz konusu olmuştu. Ardından 9 Nisan'da toplam 54 fasılda ve 1019 kalem üründe ihracatımızı İsrail ile durdurmuştuk. Burada İsrail'in ateşkese yanaşmaması ve insani yardımların akışını engellemesi karşısında 2 Mayıs'ta hem ihracat hem ithalat olarak İsrail ile ticaretimizi gümrüklerde durdurduk. Hiçbir tescil işlemi İsrail için yapılmıyor. Gümrük sistemimiz kapalıdır. Ancak Filistin hükümetinin ve Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının ısrarlı isteği üzerine, gümrük işlemlerinde, Filistinli ithalatçıların Filistin Milli Ekonomi Bakanlığının izniyle yapmak istediği ithalatlara izin veriyoruz."

"FİLİSTİN VE LÜBNAN'IN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ"

Ticaret Bakanı Bolat, Filistin topraklarında toplam 5,5 milyon insanın yaşadığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ancak Filistin'in maalesef kendi havalimanı, deniz limanı, gümrük sistemi bulunmamakta. Biz de Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ile yakın bir koordinasyon içinde onların da akredite ettiği ithalatçılar açısından gümrük işlemlerini yapıyoruz. Filistin'den Türkiye'ye yapmak istedikleri ihracata da izin veriyoruz. Her zaman Filistin'in ve Lübnan'ın yanında yer almaya devam edeceğiz.

"2 MAYIS'TAN İTİBAREN TAMAMEN KESMİŞ DURUMDAYIZ"