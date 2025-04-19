Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da, Malatyalı İş İnsanları Derneği Geleneksel Aylık Toplantısı'na katılım sağlayarak, konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında, Türkiye'de yaşanan doğal afetlere de değinen Bolat, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, sağlıklı bir şekilde yönetildiğini kaydetti.

"TÜRKİYE BUNU BAŞARDI"

Yaşana deprem felaketlerinin ardından, gösterilen özverili çalışmanın, depremin sıklıkla yaşandığı Japonya tarafından takdir gördüğünü kaydeden Bolat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hükümetimiz bu büyük deprem felaketini gerçekten son iki yılda çok iyi yönetti. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki on bir vilayeti yıkılsın. Nüfusunun ve toprağının yüzde on dördü ağır yara alsın ve iki yılda neredeyse yeniden imarın yüzde altmış yetmişi tamamlanabilsin. Arama kurtarma, enkaz kaldırma ve bunun dışında yeniden inşa faaliyetleri, köy evleri, evler, iş yerleri, hastaneler, okullar, altyapı, üstyapı dünyanın en büyük şantiyesi Türkiye, dünyanın en büyük şantiyesi.



Bunu görmemek veya bunu görüp de inkar etmek gerçekten başka bir şey ama Türkiye bunu başardı. Hükümetimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve şurada bir iki senelik bir faaliyet kaldı. Dünyanın depremlerde en çok hasar gören ya da depremlerden etkilenen ülkesi Japonya'dır. Japon yetkililerin bile hayranlıkla takdir ifade ettiği bir gerçektir bu.