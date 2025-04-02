AA

Muhalefetin boykot çağrılarına tepki sürüyor.

Bu çağrılara karşı Ticaret Bakanı Ömer Bolat alışverişteydi.

Bolat bugün için CHP'nin yaptığı "boykot çağrılarına" karşı ürün satın alarak esnafa destek oldu.

Bolat, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında kahvaltı, daha sonra da alışveriş yaptı.

"BİZİM GÖREVİMİZ TİCARETİ BÜYÜTMEK"

Burada değerlendirmelerde bulunan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Ankara'da bugün bir pastanedesiniz. İçerisi müşterilerle dolu, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birileri Türkiye ekonomisini durdurma, ekonomiye zarar verme çabası içinde ama biz Türkiye ekonomisini 22 yılda, dolar bazında, 6,5 kat büyütmüş bir yönetimin mensuplarıyız.



Bizim görevimiz ticareti, üretimi büyütmek, istihdamı artırmak. Bunu da başardık. Bugün esnafla dayanışma, milli ekonomiye sahip çıkma ve üretimin, tüketimin, ticaretin, emeğin, istihdamın dayanışma günüdür.

'ALIŞVERİŞ YAPIN' ÇAĞRISI

Bolat, vatandaşlara "yarının alışverişini bugünden yapmaları" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti: