Ömer Bolat, Suudi Arabistan'dan gelen heyeti ağırladı: İlişkilerimize yönelik adımları değerlendirdik Suudi Arabistan ile Türkiye arasında ticaret artırma hedefi ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

ensonhaber.com

Türkiye, yeni ekonomi hedefleri doğrusunda Orta Doğu ülkelerine yönelmiş ve bir dizi seyahat planlamıştı.

Suudi Arabistan ile de siyasi ve ekonomi ilişkilerini geliştirme kararları alınmıştı.

Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye yatırım kararı, karşılıklı ticaret artırma hedefi dile getirilmişti.

Ayrıca Suudi Arabistan, kendi ülkesinde gerçekleştireceği inşaat yatırımları için Türk müteahhitlerinden almak istediklerini açıklamıştı.

Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail'i ile görüşme

Bunun ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Belediye, Kırsal İşler ve Konut Bakanı Majid Al-Hogail'i ağırladı.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmenin ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

"İlişkilerimizi derinleştirmeye yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: