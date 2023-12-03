Ömer Bolat'tan otomotiv piyasasına ilişkin açıklama: Piyasa düzene girdi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektöründe yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bolat, "Otomotiv piyasası çok büyük ölçüde düzene girdi, 6 ayda bulunamayan sıfır oto, 6 saatte teslim edilir hale geldi" dedi.

AA

Son dönemde otomotiv sektörüne yapılan denetimlerle birlikte fiyatlarda büyük bir geri çekilme yaşandı.

Son 3-4 aylık süreçte otomobil fiyatları 30-35 gerilerken kimi yerlerde bu oran yüzde 50 oranlarına dayandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasa denetimleri ve stokçulara ilişkin açıklama yaptı...

"Otomotiv piyasası çok büyük ölçüde düzene girdi"

Göreve geldikleri günden bugüne dek başta otomotiv sektörü olmak üzere, anormal fiyat yükselmesi görülen tüm sektörlerde denetimlerini sürdürdüklerini, piyasada etkin olduklarını, başıboşluğa izin vermediklerini anlatan Bolat, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bolat açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bu uygulamalara devam edeceğiz. Kredilerin de yüksek faiz nedeniyle gerilemesi nedeniyle 15 Ağustos itibarıyla otomotiv sektörüne bir düzen, intizam gelmeye başladı. Otomotivde ekstra neredeyse 14 milyar dolarlık bu yıla mahsus artış vardı ithalatta, bunda yavaşlama başladı. Otomotiv piyasası çok büyük ölçüde düzene girdi, 6 ayda bulunamayan sıfır oto, 6 saatte teslim edilir hale geldi. Gayrimenkul fiyatlarında da ciddi düşüşler var, orada da bir düzen oluştu.

Tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi motosiklet sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin görüşleri sorulan Bolat, bununla ilgili de yoğun denetimler yaptıklarını, bu konuda da bir çalışma yapılacağını, fiyat düşüşünü sağlayacaklarını belirterek, çok yakında orada da düzenin sağlanacağını söyledi.

"Deprem bölgesinde çimento ve hazır beton fiyatlarında ciddi bir geriye gidiş oldu"

Hazır beton ve çimento sektöründe de şikayetler bulunduğunu aktaran Bolat, şöyle devam etti:

Özellikle deprem bölgesinde şikayetler vardı, oradaki üretici ve satıcı firmalarla da toplantılar yaptık. En son birkaç hafta önceki toplantımız sonunda orada da ilkbahara kadar zam yapılmayacağı, en az yüzde 5 indirim yapılacağı yönünde taahhütte bulunuldu. Bunu takip ediyoruz. Deprem bölgesinde çimento ve hazır beton fiyatlarında ciddi bir geriye gidiş oldu. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımızın arkasından biz de Cumhuriyet'in 100. yılında indirim çağrısında bulunmuştuk, bunun sonucunu görüyoruz. Enflasyon artış oranında nispi olarak aşağı doğru eğilim var. Bu çalışmalarımızın, sürekli yukarı yönlü devam eden fiyatlama davranışlarını kırmak anlamında bir dalgakıran etkisi oldu. Bu dalgakıran etkisiyle şu an piyasada hem ürün anlamında bolluk var hem de tüketicilerimizde fiyatların düşeceğine inanç oluştu. Bu mücadele devam edecek. Hemen her sektörde, her üründe bu çalışmaları yapıyoruz.

"Fahiş fiyat uygulayan firmalara, denetim, somut bulgular tespit ettiğimizde de idari ceza uygulamaları yapıyoruz"

Son dönemde bazı ürünlerde yaşanan gerekçesiz fahiş fiyatlar hakkında görüşleri sorulan Bolat, pandemi dönemiyle beraber arz talep dengesinde büyük kopukluklar meydana geldiğini, tedarik zincirlerinin koptuğunu, bazı ürünlerde ürün kıtlığının olmaya başladığını, dolayısıyla fiyatlama davranışlarında önemli bozukluklar olduğunu anımsattı.

Bolat, Türkiye'nin, 2004'ten 2021'e kadar ılımlı bir enflasyon sürecinden sonra, Kovid-19'un bitmeye başladığı dönemde patlama gösteren yüksek talep neticesinde maliyetlerin de üç-dört kat artmasıyla yüksek bir enflasyonist süreçle karşı karşıya kaldığını belirterek, bu durumun tüm dünyada da aynı şekilde seyrettiğini anlattı.

Dünyanın son 40 yılda böyle enflasyonist bir süreç yaşamadığının altını çizen Bolat, şunları söyledi:

Batılı merkez bankaları bu enflasyonu indirmek için sert bir fren uygulamaya başladılar. Kovid-19'dan sonra gerek mal kıtlığı olan ürünlerde gerekse aşırı yüksek talebin olması nedeniyle arzın yetmediği durumlarda fiyatlarla değerler arasında büyük kopukluklar meydana geldi. Kimi fırsatçı arayışta olanlar da bu faktörleri dikkate alarak, çok yüksek, fahiş fiyat uyguladıkları uygulamalara yöneldiler. Biz bakanlık olarak sektörlerle ilgili düzenleme ve denetleme yapma yetkisine sahibiz. Şikayetler ve tespit ettiğimiz bulgular üzerine fahiş fiyat uygulayan firmalara, denetim, somut bulgular tespit ettiğimizde de idari ceza uygulamaları yapıyoruz.

"Körfez ülkelerinin Türkiye ile iş yapma, Türkiye'de yatırım yapma arzusunun çok iyi olduğunu gördük"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Körfez bölgelerine gerçekleştirilen ziyaretler hakkında da bilgi verdi.

Türkiye'nin tüm dünyada önemli bir ağırlığı ve gücü olduğunu belirten Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bunda, uygulanan ekonomi politikalarının, savunma sanayinin, dış politikanın önemli etkisi var. 6 aylık çalışma süremde 70'ten fazla ülkenin bakanlarıyla bir araya geldim, 20'den fazla yurt dışı gezimiz oldu, ülkemizin gücü ve saygınlığı ile iftihar ettik. Bu anlamda Körfez ülkelerinin Türkiye ile iş yapma, Türkiye'de yatırım yapma arzusunun çok iyi olduğunu gördük. Dış ticaretimizde yasaklayıcı ya da kısıtlayıcı herhangi bir gümrük ya da ticaret düzenlemesi kalmadı, rahatlıkla her üründe serbest ticaret yapılan bir durum var. Karşılıklı ziyaretler çok sık şekilde yapılıyor, bunlar meyvelerini vermeye başladı. 12 aylık ihracat verilerinde de göreceksiniz, bölgede ciddi bir artış var.

"2028 hedeflerimize bağlıyız, bunları gerçekleştirmek için de çok çalışacağız"

İhracatta 2028 hedeflerine de değinen Bolat, tüm dünya tarafından öngörülmesi mümkün olmayan pandemi sürecinden itibaren küresel ölçekte yaşanan sorunlara ve sıkıntılara işaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat şunları söyledi:

Biz 2028 hedeflerimize bağlıyız, bunları gerçekleştirmek için de çok çalışacağız. 2024 bütçesinde ihracatçılara desteklerimiz yüzde 114 artacak. Hem ülkemiz ihracatçılarına pazar açma çalışmamız var hem de Türkiye'nin ithalat cenneti olmasını istemiyoruz. Amacımız kazan-kazan anlayışı ile hareket etmek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)