Ömer Bolat'tan stokçulara kötü haber: Cezalar katmerli şekilde artırılacak Bakan Ömer Bolat; piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaların denetlendiğini söyledi. Bolat ayrıca, "Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak" dedi.

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DHA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasa denetimleri ve stokçulara ilişkin açıklama yaptı...

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği tarafından ilk kez 2016'da gerçekleşen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat uygulaması yapanlar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Deprem zamanına dikkati çeken Bolat, "Depremde de meslek ahlakı ya da iş ahlakına uymayan birçok kötü örnekleri de birlikte gördük. Bunları düzeltmenin çabası içindeyiz." dedi.

"Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz"

"Piyasa denetimleri, piyasa gözetimi, haksız fahiş fiyat uygulamaları, stokçuluk gibi uygulamaları devlet olarak denetliyoruz." diyen Bakan Bolat, "Bunları yapanlara ağır cezalar uyguluyoruz. Önümüzdeki torba yasada da bu konuda cezalar katmerli şekilde artırılacak." ifadelerini kullandı.

İşsizlik verilerini değerlendirdi

İşsizlik verileri ile ilgili konuşan Bolat, "Dün işsizlik verimiz de açıklandı. Hamd olsun, yüzde 9,1'e geriledi. Bu çok uzun yıllardır, yakaladığımız en düşük rakam olarak söyleyebilirim. 3 milyon 150 bin kadar işsiz sayısı resmi rakamda görülüyor. İşverenlerimiz, 'Çalıştıracak insan, ara eleman, yetişmiş vasıflı eleman bulamıyoruz' diye bize sıkıntılarını iletiyorlar" diye konuştu.

Stokçuluk yapanlara ağır cezalar uygulanıyor

2022 yılının aralık ayında, Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikle, 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle, fahiş fiyat artışı yapanlara 10 bin TL ile 100 bin TL arasında; stokçuluk yaptığı tespit edilenlere ise 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verileceği belirtildi.

Yönetmelikte yapılan değişikliğin, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)