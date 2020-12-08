AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'nın Yukarı Karabağ kararının hükümsüz olduğunu belirtti. Öte yandan Çelik, il ve ilçe binalarının kiralarının ödenmediği iddialarına açıklık getirdi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı.

Toplantıda koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik de, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sağlık çalışanlarını anmadığımız, onları takdir etmediğimiz hiçbir toplantı yoktur. Sağlık çalışanlarımız insan sevgisinin ve vatanseverliğin tanımını adeta yeniden yazıyorlar. Bu derece vatansever, sağlıksever sağlık çalışanları dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Hepsine sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz."

DİYARBAKIR ANNELERİ



"Diyarbakır annelerine sevgilerimizi saygılarımızı iletiyoruz. Eylemin başladığı günden bugüne kadar 21 annemiz evladına kavuştu. Annelere sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün Türkiye'nin kalbi annelerle beraber atıyor."

İL VE İLÇE BİNALARININ KİRALARININ ÖDENMEDİĞİ İDDİASI

"Bizim aldığımız hazine yardımından yüzde 30’unu teşkilatlarımıza gönderiyorduk, pandemi sürecinde bunu yüzde 40 oranına çektik. Genel başkanımız teşkilatların ihtiyaçları konusunda hassastır. Bu konuda AK Parti'nin herhangi bir problemi yoktur, borcu da yoktur. Ödenmemiş bir kira durumu söz konusu değildir. Hiçbir çalışan kardeşimizin maaşının ödenmemesi de söz konusu değildir."





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AZERBAYCAN ZİYARETİ

"Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyareti tarihi bir öneme sahip. 9-10 Aralık'taki bu ziyaretle Azerbaycanlı kardeşlerimizle buluşacağız. Azerbaycan'a ait olan topraklar asıl sahibine (Azerbaycan'a) dönmüştür.

Silahlı kuvvetlerimiz ortak çalışma için hazırlıklarını tamamladı, göreve hazırdır. Yakında ateşkesi gözlemek için askerlerimiz bölgede yer alacak."

"FRANSA'NIN YUKARI KARABAĞ KARARI HÜKÜMSÜZDÜR"

"Fransa Parlamentosu'nun Yukarı Karabağ kararı hükümsüzdür. Fransa tarafsızlığını kaybetmiş oluyor. Fransa'nın hukuk temelinde yüzleşmesi gerekiyor. Fransa'dan bugüne kadar Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çıkması gerektiğini ifade eden bir açıklama duymadık.

Macron, Türkiye'ye karşı bazı devletleri kışkırtmaya çalışıyor. Bu takıntılı bir siyasettir. Bu son derece radikal bir yaklaşımdır. Fransa'nın makul bir ilişki kurması gerekiyor. Türkiye karşıtı blok oluşturma çabasına giriyorlar. Doğu Akdeniz'de de aynısını yapıyorlar. Köklü bir devlete yakışmıyor. Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir yaklaşım değildir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası açıklamalar VİDEO

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ÇELİK'TEN YUNANİSTAN'A: TÜRKİYE OLMADAN AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ OLMAZ

"Yunanistan sürekli diplomasiyi çalıştırmaktan bahsediyor, ama AB zirvesi öncesi Türkiye’ye karşı son derece provokatif açıklamalar yapıyorlar. Türkiye olmadan Avrupa’nın güvenliği olmaz."





AB'NİN YAPTIRIM TEHDİDİ

"Masadan kaçan Yunanistan tarafıdır. Komşuyuz ve bu coğrafyada hep beraber yaşayacağız. Türkiye’ye dayatmalarda bulunmanız hiçbir şekilde sonuç almaz. Türkiye’ye yaptırım dili kullanmak tamamen bir akıl tutulmasıdır.

Eğer Türkiye mazlumlara kucak açmasaydı, aynı kavimler göçü gibi jeopolitik haritaların alt üst olduğu bir durumla karşılaşılacaktı. Aşırı sağcılar iktidara gelecekti. Dolayısıyla Avrupa demokrasileri Türkiye’ye borçludur. AB’nin yapması gereken ilk iş Türkiye’ye yaptırım dilini kullanmaktan vazgeçmesidir."

TÜRK GEMİSİNE MÜDAHALE İLE İLGİLİ KILIÇDAROĞLU’NUN AÇIKLAMASI

"İnanılmaz yadırgayıcı buluyorum. Karşı tarafın tezlerinin CHP’nin yöneticilerinin tezi haline gelmesini ibretle izliyoruz. Üstelik biz bilgi de verdik. Cumhurbaşkanına saatlerce ulaşılamadı diyor. Herkeste cep telefonu vardır, 1 dakikada ulaşırsınız.Bu tezi dayandırdığınız teknik bilgiler, hukuki bilgiler tamamen yanlıştır. Gelinen noktada Yunanlılar kendilerinin muhalefet lideri tarafından haklı bulunduğu yönünde beyanat veriyorlar."

MALTEPE'DEKİ TACİZ İDDİASI

"Alice harikalar diyarında' lafına verilecek en iyi cevap, partinizin içinden geçmekte olduğu bu alaca karanlık karşısındaki suskunluğunuzdur. Bu bir kabusa dönmüş. Dolayısıyla bu kurumsal suskunluktan bir an evvel vazgeçmeniz gerekiyor."

KILIÇDAROĞLU'NUN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

"Adaylığı tutarlı bir davranış olur. Ama ithal aday arayışına girecekse Sayın Kılıçdaroğlu’nun iddiasızlığının altı çizilmiş olur."

KILIÇDAROĞLU'NUN DİNLENME İDDİASI

"Adaylığı tutarlı bir davranış olur. Ama ithal aday arayışına girecekse Sayın Kılıçdaroğlu’nun iddiasızlığının altı çizilmiş olur."

TANK PALET FABRİKASI TARTIŞMASI

"Yalan siyasetinin, yıkım siyasetinin sistematik bir şekilde devam ettirildiğini görüyoruz. Satıldığı iddiası açık ve net bir yalandır. Fabrikanın sadece işletme hakkı devredilmiştir. CHP’nin bu konudaki iddiası bir yalan siyasetidir. Bütün denetim Milli Savunma Bakanlığı’ndadır. Fabrikaya ait tüm varlıklar devlet mülkiyetindedir."