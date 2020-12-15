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    Ömer Çelik: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz

    Ömer Çelik: "ABD’nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 12:58
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    Ömer Çelik: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "ABD’nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır.

    Kilis'e füzeler düşerken ve NATO müttefiklerimiz patriotlarını söküp geri götürürken ulusal güvenliğimizi korumak ve hava savunma ihtiyacımızı karşılamak için S-400 sistemini Rusya’dan temin ettik. Bu en doğal egemenlik hakkımızdır."

    AYRINTILAR GELECEK...

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