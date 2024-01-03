Ömer Çelik: Adaylarımızı 7 ve 15 Ocak'ta açıklayacağız AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimler öncesi başkan adaylarının bir kısmını 7 Ocak'ta kalanlarını da 15 Ocak'ta açıklayacaklarını belirtti.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere kısa bir süre kala AK Parti'den başkan adaylarına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor.

7 Ocak'ta ilk adaylar belli olacak

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimler için adayların açıklanacağı tarihi duyurdu.

AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin açıklama yapan Çelik, adayların bir kısmının 7 Ocak pazar günü, geri kalanının ise 15 Ocak'ta açıklanacağını belirtti.

Türkiye açısından yerel seçimlerin yaklaştığına dikkat çeken Çelik şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanımız bu yoğunluğunun içerisinde partimizde mesai harcayarak yerel seçime dönük olarak hazırlıklara başkanlık ediyor. Evvelki haftalarda yoğun bir mesaiyi genel merkezimizde geçirerek devam ettirmişti. Hem devlet işlerinin yanı sıra aynı zamanda da seçimlere hazırlıklarla ilgili mesaisi bu yoğunlukta devam ediyor. Şimdiye kadar birkaç aşamalı adayların değerlendirilmesi ve belirlenmesiyle ilgili birkaç aşamalı yöntem takip ettik. Birincisi teşkilatlarımızla temayül yoklaması arkasından burada cumhurbaşkanımız büyükşehirleri ve şehirleri toplayarak bu değerlendirmeleri yaptı ve bu şekilde çalışmalar devam etti. Şu an ki geldiğimiz noktada artık adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın ilk açıklamasını belirli bir bölümünü bu pazar günü İstanbul’da Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştireceğiz. Ayın 15’inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı Ankara’da açıklayacağız. Bunlar şehirler ve büyükşehirlerin bir kısmını kapsayacak. Böylece 2 parçalı bir takvim halinde adaylarımızın açıklanması çalışmasını gerçekleştirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız başkanlığında çalışmalar devam ediyor”

'Ankara ve İstanbul adayları' sorusu

"Pazar günü Ankara ve İstanbul adayları açıklanacak mı?” ilişkin soruya Çelik, “O genel başkanımızın takdirinde” dedi.

Beyannameye ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Çelik şöyle konuştu:

“Biz yerel yönetimi yüksek olan bir bakıma da bizim siyasi hareketimizin öncesinde Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliği dediğimiz bir belediyecilik geleneği içerisinde siyasi hareketimize de evrilmiş bir yapıyız. Bu sebeple de yerel yönetimler konusunda hem söyleyeceğimiz çok şey var bir yandan da 20 yıldır bu konuda yaptığımız bir çok şey var. Cumhurbaşkanımızın daha önceki belediye başkanlığı döneminden deneyimleri var ama tabii hayat devam ediyor. Toplumsal değişim, şehirlerdeki değişim, şimdiye kadar sürdürdüğümüz iyi uygulamaları sürdürmeyi ama aynı zamanda da yeni siyasetler geliştirmeyi de gerektiriyor”

Çelik ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gazze’de meydana gelen katliamların durdurulması ve bir ateşkese varılması ile ilgili diplomasi trafiğinin yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı.