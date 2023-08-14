Ömer Çelik: AK Parti hep 18 yaşında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin güçlenmesi için, milletimizin bu büyük yürüyüşünde kaderdaşlık ve duygudaşlığımızın artması için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

DHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 22. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Çelik yaptığı açıklamada, kaç yaş alırsa alsın AK Parti'nin her zaman genç ve dinamik olduğunu belirtti.

Bir siyasi hareket olarak büyük bir Türkiye ve dünya markası olan AK Parti'nin, büyük demokrasi hareketinin kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutladıklarını belirten Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AK Parti hep 18 yaşında"

"Kaç yaş alırsa alsın AK Parti hep 18 yaşında. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de milletimiz için refah ve adalet arayışıyla bir yola çıktık. Kuşkusuz bu hareketi millet kurdu, tabelasını biz astık. AK Parti, Türkiye'deki demokrasi tarihinin çok önemli safhalarının belirleyicisi oldu. Güçlü siyasi yürüyüşüyle demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin güçlenmesi için olağanüstü bir mücadele verdi. Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde her türlü vesayete, siyasi suikast girişimlerine, demokrasimizi baltalamaya çalışanlara ve Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışanlara karşı en güçlü mücadeleyi verdik."

Çelik, AK Parti'nin her zaman milli iradeye koşulsuz bağlılığın adresi ve eser siyasetinin partisi olduğunu aktardı.

"Genel Başkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde ülkemizi yeni ufuklara taşımaya devam edeceğiz"

AK Parti'nin Türkiye Cumhuriyetini yeni ufuklara taşıma iradesini ortaya koyduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: