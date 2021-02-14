Ömer Çelik: Alçak cinayet şebekesine askerlerimiz gereken cevabı veriyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gara'daki saldırıya tepki göstererek terör örgütü PKK'nın kirli yüzünün bir kez daha ortaya çıktığını belirtti.

Irak'ın kuzey bölgesinde yer alan Gara'da 13 sivil vatandaşın PKK'lı teröristlerce şehit edilmesi üzerine tepkiler peş peşe geldi.

Hain saldırıya ilişkin son açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ömer Çelik, baş sağlığı dileklerinde bulundu.

"PKK, CİNAYET ŞEBEKESİ OLDUĞUNU YİNE GÖSTERDİ"

Terörle mücadeleye değinen ve sert açıklamalarda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi. 13 masum vatandaşımızı canice öldürdü. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.





"DESTEK VERENLERİN SİYASİ PROJELERİNİ YOK EDECEĞİZ"

Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak oluyorlar. Bu cinayet şebekesine karşı en kararlı mücadeleyi veriyoruz. Bunlara destek verenlerin ve bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz. Masum vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."