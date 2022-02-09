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    Ömer Çelik: Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır

    Ömer Çelik, 'Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 15:30
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    Ömer Çelik: Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır

    AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Alevilere karşı söylenen kötü sözlere tepki gösterdi.

    "ALEVİ KARDEŞLERİMİZ CANLARIMIZDIR"

    Bu söylemleri kabul etmeyen Çelik, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır.

    "ÇİRKİNLİĞE KARŞI BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ"

    Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Ömer Çelik: Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır #1


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