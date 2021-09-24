Ömer Çelik: Alevi-Sünni vatandaş ayrımını asla kabul etmiyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, okulda Alevi öğrencilere yönelik yaşananların ardından açıklama yaptı. Çelik, vatandaşların dinsel ve mezhep tercihlerine saygı duyduklarını söyledi.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeninin öğrencilere yönelttiği sorularla gündeme geldi.

İddiaya göre, öğretmen, sınıftaki alevi öğrencileri "Alevi olanlar parmak kaldırsın. Biz Hazreti Ali'yi sevmeyiz." ifadeleriyle hedef aldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"VATANDAŞLARIMIZIN DİNSEL TERCİHLERİ KENDİLERİNE AİT"

Çelik, "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmediklerini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının temel çatıları olduğunu belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

"Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.





"KARDEŞLİĞİMİZ HER ŞEYİN ESASIDIR"

Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamîleridir."