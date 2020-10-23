Ömer Çelik: Alman polisinin Berlin'deki Mevlana Camii'ne dönük şiddetini kınıyoruz

Berlin'deki Mevlana Camii'ne namaz sırasında botlarla giren Alman polisine Dışişleri Bakanlığı'ndan sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, bunun hak ihlali olduğunu söyledi.

Bugün sabah saatlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de 150 polis, Mevlana Camii'nde ibadet gerçekleştirildiği sırada camiye botlarla girmişti.

Alman polisinin tepkiye yol açan davranışının ardından Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın bu tutumunu kınamıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bu durumu kınadığını belirterek bunun bir insan hakları ihlali olduğunu söyledi.

"İNSAN HAKLARI İHLALİDİR"

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik: "Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır." dedi.

"DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNE SALDIRI"

Müslümanları aşağılayan zihniyete vurgu yapan Çelik, "Almanya’da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır.

"BU SAYGISIZLIK SORUŞTURULMALI"

Demokratik toplum düzeninin gereği olarak ibadet mekanları saygıyla korunmalıdır. İbadet mekanlarının güvende olmadığı yerde demokratik toplum düzeni olamaz. Alman makamları Mevlana Camii’ne yapılan bu saygısızlığı ciddi şekilde soruşturmalıdır." ifadelerini kullandı.