Ömer Çelik, Almanya'daki Noel pazarı saldırısını kınadı

İHA

Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarında kanlı bir saldırı gerçekleştirildi.

Olayda, kimliği belirsiz bir kişi aracını belediye binasının yanında kurulan Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdü.

2 ÖLÜ

Saldırı sonrası Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff açıklamalarda bulundu.

Açıklamada saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, ölenlerden birinin küçük bir çocuk olduğu bildirildi.

KINAMA MESAJLARI

Acı olay sonrası dünyanın birçok ülkesinden kınama mesajları paylaşıldı.

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Magdeburg'dan gelen haberlerin son derece üzücü olduğunu belirtti.

ÖMER ÇELİK'TEN PAYLAŞIM

Saldırı sonrası bir açıklama da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

"Almanya’nın Magdeburg Kentinde bir Noel pazarını hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." diyen Ömer Çelik, devamında şu sözleri sarf etti:

Saldırının bir an önce aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi en büyük temennimizdir.



Hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz.



Teröre ve şiddete karşı her zeminde ortak mücadele ilkemizi bir kere daha ifade ediyoruz.



