Ömer Çelik: Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlığı kınıyoruz

Samsun'daki Onur Anıtı'na yapılan saldırı sonrası tepkiler çığ gibi büyürken, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları kınıyoruz' dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Onur Anıtı'na halat bağlayarak, heykeli düşürmeye çalışan iki saldırgan, halk tarafından büyük tepki topladı.

Gerçekleştirilen çirkin saldırı sonrasında halk, Onur Anıtı için nöbete geçti.

Gündeme oturan olayda tepkiler çığ gibi büyürken, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik hain saldırıyı kınadı.

"PROVOKASYONLARIN TEMEL AMACI TÜRKİYE'YE ZARAR VERMEKTİR"

Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye’ye zarar vermektir."

"AZİZ HATIRAYA DÖNÜK HER TÜRLÜ PROVOKASYONA GEÇİT VERMEYİZ"

Atatürk, İstiklal Savaşı’mızın başkomutanı, Yüce Meclis’imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz." ifadelerini kullandı.