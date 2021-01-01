Ömer Çelik: Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinden rahatsız olanlara yönelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden Sözcü gazetesinin Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesi ile ilgili haberine yönelik paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var." ifadesini kullandı.

"AYASOFYA, 2020'NİN TAÇLI YILDIZIDIR"

Çelik, paylaşımına şu sözlerle devam etti:

"Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar. 'Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır.' Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu."