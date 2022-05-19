Ömer Çelik, basın toplantısında konuştu

Çelik, İsveç ve Finlandiya'nın askeri ittifaka katılma çabalarını değerlendirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in gündeminde, NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya ile Türkiye'nin bu konudaki tavrı vardı.

NATO tartışması

Çelik, "Bugünlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışıyor. AK Parti açısından NATO üyeliğinin ilke, prensip, kurallara bağlı olarak yürütülmesi her zaman bağlı olundu." dedi.

"Müttefiklerimizden bazıları başta olmak üzere..."

Tartışmaların, Türkiye'nin terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele ettiği dönemde yaşandığını belirten Çelik, "Müttefiklerimizden bazıları başta olmak üzere, Türkiye'nin düşmanı olan örgütlere verilen askeri destekleri Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek sesle ifade etti.

"Müttefiklerimiz Patriot'ları kendi ülkelerine götürdüler"



11 Eylül'den sonra terörizm net bir şekilde mücadele hedefi olarak ele alınmıştı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde aynı desteğin verilmesine şahit olmadık. Türkiye bu mücadeleyi verirken, müttefiklerimiz Patriot'ları kendi ülkelerine götürdüler." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şekilde kabul edilemez"

Terör örgütlerine verilen destekler için "Vatandaşımıza saldırı olarak ortaya çıkıyor" diyen Çelik, bu durumun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini, terör örgütleri PKK ve YPG'ye verilen desteğin siyasi açıdan ilkesiz ve gayri ahlaki olduğunu vurguladı.

Ömer Çelik, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"NATO'ya üye olacak ülkelerin terörle bağını kesmesi gerekir"

"Diğer bölgelerde DEAŞ var, oradan çekilmemizi istemiyorlar. PKK ve YPG'nin olduğu bölgeden çekilmemiz gerektiğini ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, NATO'ya üye olacak ülkelerin terörle bağını kesmesi gerekir. Özellikle Luxemburg Dışişleri Bakanı'nın bu meseleyi hiçbir şekilde anlamadığını gösteriyor.

"İsveç'in PKK ve YPG'ye destek verdiğini net şekilde gösteriyor"



Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) raporları, İsveç'in PKK ve YPG'ye destek verdiğini net şekilde gösteriyor. İsveç Savunma Bakanı, PKK'nın Suriye'deki başıyla toplantı gerçekleştiriyor.

NATO bir güvenlik örgütüdür, bu örgütün mücadele alanı küresel terörizimdi. Siz doğrudan NATO üyesi ülkenin hedef olarak gösterdiği terör yapılarıyla temas içindesiniz ve destek veriyorsunuz. Bu örgütler sizin ülkelerinizde para topluyorlar. Bu para, silah olarak geri dönüyor.

"Hem NATO içerisindeyiz hem de..."



Hem NATO içerisindeyiz hem de bize silah ambargosu uyguluyorsunuz. Yeni üye olmaya çalışan ülkelerin de bu şekilde davranışları var. Böyle bir şey kabul edilemez. NATO'nun mantığı 'birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için'dir.

Macron, 'Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulanmalı' diye absürt açıklamalarda bulunuyor, 'Ukrayna krizinden sonra NATO'nun güney kanadını güçlendirmeliyiz' diyordu.

Türkiye çok basit bir şey istiyor: NATO'nun üyeleri ve NATO'ya üye olmak isteyenlere NATO'nun ilkelerine bağlı olması isteniyor. İnsanlığa karşı olan bu terör örgütlerine desteğinizi kesmenizi istiyoruz.

"Utanç verici; Türkiye'nin yararınadır diyor"



Yine bu ülkelerden birinin Dışişleri Bakanı'nın açıklaması son derece utanç vericidir. NATO'ya destek veren ülkelerle iyi geçinmesi 'Türkiye'nin yararınadır' diyor.

Türkiye devlet politikası olarak NATO'nun gelişmesine karşı çıkmadı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla problemi olmadı. Problem, onların terör örgütlerine verdiği desteklerle ilgilidir.

"PKK'nın yaptığı gösterilerin fotoğrafları vardı"



İsveç ve Finlandiya'da verilen desteklerin, PKK'nın yaptığı gösterilerin fotoğrafları vardı. Orada açılan PKK bayrakları, demokratik hukuk devletinin kabul edemeyeceği görüntüler vardı.

Biz o görüntüleri AK Parti kürsüsünden göstermeyi uygun bulmuyoruz. O paçavra resimlerini göstermeyiz. Net bir tablo var, böyle bir şey demokrasi, hukuk devleti ve NATO prensipleri açısından kabul edilemez.

Fransız çimento fabrikasının terör örgütlerine desteği

Fransızların çimento fabrikası var. Bu firmanın PKK ve YPG'nin Suriye'deki terör faaliyetleri için kullandığı yer altı sığınakları ve tünelleri yaptıkları ortaya çıktı. DEAŞ'la bağlantıları ortaya çıktı. Paris Temyiz Mahkemesi, bu Fransız çimento fabrikasının insanlığa karşı suç işlemek bakımından karşı karşıya olduğu soruşturmanın devamına karar verdi."

