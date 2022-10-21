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    Ömer Çelik, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

    Çelik, ambulans uçakla Türkiye'ye dönüş yapacaklarını söyledi.
    • 21.10.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 12:08
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    Ömer Çelik, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi.

    Kaza sırasında araçta, Yıldırım'ın koruması ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da bulunuyordu.

    Çelik'ten Binali Yıldırım açıklaması

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yıldırım'ın, korumasının ve Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

    AA'nın aktardığına göre, Çelik, ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini söyledi.

    "Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz"

    Sözcü Çelik, sosyal medya hesabından, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek, şöyle dedi:

    "Genel Başkanvekilimiz Sayın Binali Yıldırım'ın, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye'ye döneceğiz."

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