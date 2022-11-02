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    Ömer Çelik: Çözümün adresi sadece Türkiye’dir

    Dünyanın gündeminde olan tahıl sevkiyatının Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiğinin ardından yeniden devam etmesinin üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
    • 02.11.2022 - 17:32
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    Ömer Çelik: Çözümün adresi sadece Türkiye’dir

    Ukrayna'da üretilen tahılın yeniden dünyaya ulaştırılması için tahıl koridorundaki sorunlar çözüldü.

    1 Ağustos tarihinden itibaren tahıl sevkiyatı başarıyla devam ederken, Rusya, anlaşmayı tek taraflı olarak askıya almıştı.

    Tahıl sevkiyatı devam edecek

    Bunun üzerine Türkiye tahıl krizini bir kez daha çözüme kavuşturmak için harekete geçti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği olumlu sonuçlandı ve bugün saat 12.00 itibariyle tahıl sevkiyatının devam edeceği açıklandı.

    Ömer Çelik: Çözümün adresi sadece Türkiye’dir #1

    Ömer Çelik'tan açıklama

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından dünyanın gündeminde olan tahıl sevkiyatının yeniden başlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Çözümün adresi sadece Türkiye’dir"

    Çelik açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "Dünya diplomasinin tıkandığı ve çözüm arayışlarının kilitlendiği noktada bir kere daha siyasi ve diplomatik çözüm üreten bir irade ortaya koymuştur. Rusya tarafından tahıl anlaşmasının askıya alınmasından sonra dünyanın açlık kriziyle karşı karşıya kalacağı yeniden konuşulmaya başlanmıştı. Çözüm arayışlarının kilitlendiği bir noktada Cumhurbaşkanımız, Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin’le görüşerek yeniden bir çözüme imza atmıştır. Cumhurbaşkanımızın iradesi ve çabaları bir kere daha göstermiştir ki, dünya diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye’dir. Cumhurbaşkanımızın Putin’le görüşmesinden sonra bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edecek olması, açlık krizine çözüm olan diplomatik kazanımların korunması bakımından önemli bir kazanımdır." dedi.

    Ömer Çelik: Çözümün adresi sadece Türkiye’dir #2


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