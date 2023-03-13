Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nın büyümesi ile ilgili görüşmeler devam ediyor

Türkiye, 2023 seçimlerine hazırlanıyor.

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için partilerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı olarak açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına 6'lı masa tarafından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.

Aylar süren toplantının ardından büyük bir krizle resmen aday olarak ilan edilen Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte sahaya indi.

Bu süreçte ittifaklarda da hareketlilik başladı.

Son haliyle AK Parti, MHP, HÜDA-PAR ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na katılması düşünülen yeni partilerle görüşmeler sürüyor.

Yeni partilerin katılmasının ardından gözler Yeniden Refah Partisi'ne çevrildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın olumlu bir görüşme gerçekleştirdiği Genel Başkan Fatih Erbakan'ın, önümüzdeki günlerde ittifaka katıldıklarını açıklaması bekleniyor.

Yaşanan gelişmelere ilişkin partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ittifakın genişleyeceğinin sinyallerini verdi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Cumhur İttifakı’nın büyümesi ve güçlendirilmesi ile ilgili temas trafiği devam ediyor. Bu çerçevede BBP zaten Cumhur İttifakı’nın bir parçası, yeniden güçlü bir şekilde, kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızı destekleyeceklerini açıkladılar.



Seçimlere dönük olarak daha kuvvetli daha kararlı hazırlıkların nasıl yapılacağına dair istişareler devam ediyor. O bakımdan her şey gayet iyi gidiyor. Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası içindeyken burada yegane gündem seçim gündeminin bir an evvel Türkiye'nin gündeminden çıkarılıp, şehirlerimizin ayağa kaldırılması, yaraların sarılmasıyla ilgili iradenin güçlü bir şekilde ortaya koyulması çerçevesinde.



Cumhur İttifakı olarak bu seçimlerde vatandaşlarımızın taleplerini en güçlü şekilde temsil etmek, en güçlü şekilde vatandaşımızın iradesinin sandığa yansımasını tanıklık etmek şeklinde bu görüşmeler devam ediyor.



HÜDA-PAR'ın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceklerine dair açıklamalarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeniden Refah Partisi'ni de arkadaşlarımız ziyaret ettiler. Yetkili kurullarında ivedilikle değerlendirdikten sonra bu hafta içerisinde dönüş yapacaklarını ilettiler.