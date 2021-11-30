AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın 2023 adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve bu konuda bir gri alan olmadığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çelik, 2023 seçimlerine yönelik AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için bir açıklama yapılmadığı yönündeki iddialara cevap verdi.

Çelik, Cumhur İttifakı'nın edayının Erdoğan olduğunu ve bunu her fırsatta her AK Partilinin dile getirdiğini vurguladı.

"ADAYIMIZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DIR"

Çelik, "AK Parti açısından sorgulama alanı değil. Cumhur İttifakı'nın adayı tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ak Parti'den bir açıklama yapılmadığı da doğru değildir. Hemen hemen tüm kongrelerimizde bütün AK Parti kurmayları bunu güçlü bir şekilde açıklıyor.

Cumhur İttifakı'nın tabanının görüşü budur. Hiçbir gri alan yoktur. Cumhurbaşkanımızın 2023 seçimlerinde tekrar aday olup, olmayacağı konusu spekülasyona açık veya sorgulama konusu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan kuşkusuz bizim adayımızdır." dedi.

Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın adayıdır VİDEO