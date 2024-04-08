Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusudur Son dönemde başlatılan Gazze algısına sert tepki gösteren Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.

Ömer Çelik, son dönemde tartışma konusu olan ve asılsız iddialarla gündeme getirilen İsrail-Filistin savaşına ilişkin başlatılan algılara değindi.

"Yürüttüğü diplomasi tüm dünyanın malumudur"

Savaşa yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu bir kez daha hatırlatan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin ve Kudüs meselesindeki net duruşu, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin hassasiyeti tartışma götürmez bir gerçektir. Cumhurbaşkanımızın 7 Ekim’den bugüne Gazze’ye yönelik İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasi ve her alandaki üstün gayreti tüm dünyanın malumudur.

"Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görüyor"

Cumhurbaşkanımız, toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere terörist diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegâne liderdir. Cumhurbaşkanımız, bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür.

"Filistin davasını savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir"

Cumhurbaşkanımız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanımız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir.

"Saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur…"

Cumhurbaşkanımız, siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda bile ABD’de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap vermiştir. Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur…

"En büyük destekçidir"