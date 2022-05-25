CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisini “propaganda” aygıtı haline getirdiğini söyleyen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye’ye aşkla bağlıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planının olduğunu iddia etti.

“Erdoğan, vakıf süsü verdiği Türkiye merkezli paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Bu yurt dışındaki yapıların başında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor.” diyen Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına AK Parti'den çok sert tepki geldi.

“Karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka bir şey değildir”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün olduğu gibi bugün de bir açıklama yayınlayarak CHP liderinin partisini “propaganda” aygıtı haline getirdiğini söyledi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Çelik, şunları söyledi:

“Dün, bir siyasi parti genel başkanının kendisini ve partisini karanlık çevrelerin propoganda aygıtı haline getirmesine şahit olduk. Sayın Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanımızın ülkeden kaçacağını söylemesi karanlık odakların propagandasının tercümesinden başka bir şey değildir.

Cumhurbaşkanımız defalarca her türlü bilinen ve bilinmeyen suikast girişimine karşı durdu. Türkiye’ye hizmeti bir kader gibi yaşadığını defalarca gösterdi.

“Kimlerin buna alet olduğu açıktır”

Cumhurbaşkanımıza dönük söylenen o çirkin sözler, söyleyenlerin alnına iftira olarak yapışmıştır.

Etrafımızda olup bitene bakın. Türkiye’nin bu gelişmeler karşısındaki duruşuna bakın. Cumhurbaşkanımıza “kaçacak” denmesinin kimlerin kara propaganda aygıtında üretildiği net görülür. Kimlerin buna alet olduğu ise açıktır.





“Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye’ye aşkla bağlıdır”

Herkes biliyor ki, Cumhurbaşkanımız milletine ve Türkiye’ye aşkla bağlıdır. Bunu sorgulamaya kalkanlar, sadece kendilerinin Türkiye’ye bağlılıklarını sorgulamış olurlar.

Milletimiz Türkiye’nin devlet başkanına dönük bu iftira kampanyasının Türkiye’ye zarar vermek amacı taşıdığının farkındadır. Karanlık odakların yıllardır yürüttüğü bu faaliyetler hep hezimete uğramıştır. Onların siyasi aletleri de milletimizden gereken cevabı alacaktır.”